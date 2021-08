Il piacere è rosa...anzi rosato, venerdì grande serata di degustazione firmata Fisar Biella

Per gli amanti e intenditori del vino, venerdì 27 agosto Fisar Biella propone una serata di degustazione all’insegna dei rosati. Circondati dalla suggestiva atmosfera del Relais Santo Stefano, gli ospiti potranno godere di una selezione di rosati scelti tra le migliori proposte, premiati nel corso degli anni da guide e professionisti del settore; tra gli esempi spicca il Cerasulo D’Abruzzo, Rosa – AE 2020 Torre dei Beati, entrato nella Guida Gambero Rosso come miglior rosato dell’anno e omaggiato con tre calici per il 2018.

Nel corso dell’evento saranno serviti: l’Etna Rosato Barone di Villagrande 2020 (Vitigni: 90% Nerello Mascalese), il Costa D’Amalfi DOC “GETIS” 2019 (Vitigni: Per' e Palummo), l’Aglianico Del Taburno “MAROSA” 2020 Nifo Serrapochiello (Vitigno: 100% Aglianico) e il Cerasulo D’Abruzzo, Rosa – AE 2020 Torre dei Beati.

Costo per i soci: € 29,00; Costo per i non soci: € 35,00. Inizio evento: ore 20,00. I posti disponibili sono limitati – i soci sono pregati di presentarsi con i propri calici e i Sommelier con la divisa di rappresentanza.

Per informazioni e prenotazioni: Tel - 333-6337596

Info evento: https://mailchi.mp/e15025132795/ilpiacererosa?e=40eeb4bc51

Sito Web: https://www.facebook.com/fisarbiella