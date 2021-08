Scienziati per un giorno a Oropa, al Giardino Botanico si scoprono le farfalle

Sabato 28 agosto, al Giardino Botanico e Geosito del Monte Mucrone di Oropa andrà in scena “Scienziati per un giorno” - Scopriamo insieme le farfalle”. Il Giardino Botanico di Oropa con l'Università degli Studi di Torino ed il patrocinio dell'Associazione Lepidotterologica Italiana (ALI) organizzano una passeggiata alla scoperta di questi carismatici insetti, minacciati di estinzione a causa delle attività umane. Nel 2009, con la pubblicazione "Contributo alle conoscenze naturalistiche della Valle Oropa »" edito nelle Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese » (Vol. XI),Il Centro Studi Naturalistici del Giardino Botanico aveva promosso un primo censimento a cura del naturalista e fotografo Maurizio Soldano, che aveva rilevato in Valle Oropa oltre 40 specie di farfalle diurne. A partire dal 2021 il Giardinoi Botanico di Oropa ha aderito alla rete di monitoraggio europeo del Butterfly Monitoring Scheme, interamente gestita da volontari con un approccio di Citizen Science.

Per un giorno insieme in natura scopriremo il loro ciclo biologico, le minacce e la loro diversità e impareremo i principali metodi di monitoraggio. Partecipazione gratuita libera a tutti (max 25 partecipanti, necessario il gree-pass), con prenotazione obbligatoria. Azione del progetto Scienza 100, maggior sostenitore Compagnia di San Paolo.

Tutte le Info/Prenotazioni (015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it