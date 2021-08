I prodotti a marchio BioDea per un'agricoltura sostenibile presentati nei prossimi eventi di settore a settembre

I prodotti innovativi a marchio BioDea nascono dal know-how del Gruppo RM Energy Solutions di Arezzo e dalle competenze di Francesco Barbagli, CEO BioDea, il quale da sempre appassionato di agricoltura, negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca di soluzioni per un nuovo modo di produrre a favore dell'agricoltore, del consumatore e dell'ambiente. Grazie alla sua ambizione e al suo interesse per questo settore fonda BioDea, realtà rivoluzionaria, dalla quale nascono prodotti ricavati "Dalla Natura per la Natura" ottenuti da processi altamente tecnologici e di portata industriale che vedono la trasformazione della biomassa in nuove risorse, nell'ottica di una filosofia ambientale basata sulla sostenibilità economica, sociale e dell'ecosistema.

Oggi, la società Bio-Esperia, che produce e commercializza i formulati a marchio BioDea, rappresenta il frutto di anni di ricerca grazie alla collaborazione con le Università di Siena, Pisa, Firenze e Viterbo che ne hanno condiviso il progetto.

“Vogliamo soddisfare le esigenze del mondo dell’agricoltura attraverso il sapere della ricerca e degli agricoltori e digitalizzare il settore tramite il lavoro svolto sui social media con la trasparenza e la sincerità dei fruitori dei prodotti. Un pilastro della nostra società Bio-Esperia è la cooperazione tra le figure coinvolte, senza il continuo dialogo tra noi-azienda, Università e aziende agricole non saremmo riusciti a portare avanti il progetto. Il lavoro da fare è ancora molto dati i numerosi campi di applicazione dei prodotti ma come dimostrano già i bandi regionali e nazionali vinti la direzione è quella giusta. La produzione e l’efficacia dei prodotti di Bio-Esperia, di cui il Distillato di Legno costituisce il formulato di punta, fa sì che la sostenibilità economica sia garantita sia per il produttore sia per il consumatore. Inoltre, restituisce fertilità ai suoli, migliora i prodotti coltivati e fissa la Co2 nel suolo. ” dice il fondatore Francesco Barbagli.

A settembre, i prodotti a marchio BioDea saranno presenti alle principali fiere ed eventi di settore in occasione delle quali verranno anche presentate le ultime novità in uscita sul mercato: dal 7 al 9 Settembre a "Macfrut 2021" a Rimini Expo, dal 17 al 19 Settembre a "Agriumbria - la Mostra Mercato Nazionale della filiera agrozooalimentare" a Bastia Umbra e infine il 24 e il 25 settembre alla Notte dei Ricercatori presso l'Università degli Studi di Siena. Tre ottime occasioni per conoscere i prodotti a marchio BioDea e la filosofia ambientale all'avanguardia di questa azienda toscana.

Più informazioni sul sito: www.biodea.bio