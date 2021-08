Vandali al Lago Sirio, danni alla piattaforma: il Comune la chiude

Ennesimo episodio da condannare in questo fine settimana nel torinese. Dopo il monumento ai caduti di Nassiriya in piazza d'Armi e la panchina di Pragelato dedicata alla memoria di due alpinisti prematuramente scomparsi, l'azione vandalica al Lago Sirio. Così il comune di Chiaverano è stato costretto a chiudere la piattaforma sul lago e i bagni dell'area pic-nic.

"Purtroppo l'azione di alcune persone prive di senso civico va a discapito di tutti", fanno sapere dall'Amministrazione. Nei giorni scorsi sono stati chiusi i bagni: "erano in condizioni vergognose. Ora chiudiamo la piatta. Per il momento temporaneamente in attesa di riparazioni, poi si vedrà".

I vandali hanno danneggiato la piattaforma per l'attracco dei natanti staccando le assi di legno nella parte centrale generando una potenziale situazione di pericolo. Il comune di Chiaverano, attraverso il proprio sito internet, ha poi lanciato un appello ad eventuali testimoni per tentare di identificare gli autori.