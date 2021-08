Si schianta contro 2 auto in sosta, il boato allarma i residenti (foto di repertorio)

Un forte boato ha allarmato alcuni residenti di Pralungo nella serata di ieri, 22 agosto. Dalle prime informazioni raccolte, intorno alle 23, un'auto in transito si sarebbe schiantato contro due mezzi in sosta.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi del caso. Indenne il conducente, un uomo di circa 47 anni. Sono in corso gli accertamenti che stabiliranno le cause del sinistro stradale.