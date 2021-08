Malore improvviso alla guida, si schianta contro un muro: estratta coppia di anziani dai Vigili del Fuoco

Attimi di preoccupazione ieri pomeriggio, 22 agosto, nella frazione Falcero di Valdilana. A causa probabilmente di un improvviso malore del conducente, un'auto con una bordo una coppia di 70enni di Cossato è andata a collidere contro un muro posto a margine della strada (leggi qui).

Per estrarre in sicurezza i due malcapitati dal mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. A bordo, oltre all’anziano conducente, vi era la moglie. Entrambi, pur non avendo riportato evidenti traumi, sono stati accompagnati precauzionalmente presso l’ospedale di Ponderano a cura del 118, al fine di verificare le effettive condizioni di salute. Oltre al personale sopra citato, sul posto hanno operato i Carabinieri della Stazione di Crevacuore che hanno regolato il traffico.