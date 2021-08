Lutto in Valsessera per la morte dello storico gestore del cinema Excelsior (foto di repertorio)

Si sono svolti nei giorni scorsi i funerali, in forma privata, di Neldo Marabelli, scomparso all'età di 93 anni. Volto noto in tutta la Valsessera, Marabelli è stato per tanti anni lo storico gestore del cinema Excelsior di Pray, insieme alla moglie Aldina. Una struttura divenuta, nel corso del tempo, un vero e proprio punto di riferimento di intere generazioni di giovani. La notizia della sua morte ha rattristato profondamente tutta la comunità.