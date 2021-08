Cane investito a Salussola, purtroppo non ce l'ha fatta (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri, 22 agosto, nel comune di Salussola.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che un cane sia rimasto investito da un'auto condotta da un 38enne, uscito indenne dal sinistro. Per l'animale non c'è stato nulla da fare: purtroppo ha perso la vita nell'impatto. Sul posto Carabinieri e personale del canile per il recupero del quattro zampe.