A Zubiena riparte la Festa dei Campagnin, tutto pronto per la sfilata dei trattori (foto Pixabay)

Dopo lo stop forzato del 2020 riparte a Zubiena l’evento dedicato agli agricoltori, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. La Festa dei Campagnin 2021 si svolgerà domenica 5 settembre.

La ventesima edizione inizierà alle 11 con la Santa Messa e la benedizione dei mezzi agricoli, seguirà alle 12 la sfilata dei trattori per le vie del paese e il pranzo delle 12.30 in un’apposita struttura coperta. La prenotazione è obbligatoria, anche per i trattoristi, e si può effettuare chiamando Lauretta al numero 333.9025368.

Durante la giornata, i partecipanti potranno camminare tra le bancarelle del mercatino di hobbistica e artigianato.