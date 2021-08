Ritorno a scuola, ecco qualche consiglio per affrontarlo al meglio

Manca poco meno di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e, anche se siamo ancora in vacanza, la mente va già al rientro. Tra compiti da finire, le giornate ancora calde, il tempo libero passato con gli amici, il rientro a scuola rischia di diventare un vero e proprio trauma. Dopo tre mesi di ritmi più leggeri, sveglia tardi, tanto svago e divertimento, c’è da riprendere la routine fatta di stress, orari da rispettare, ansia da verifiche ed interrogazioni.

Per questi motivi molti consigliano di riprendere le giuste abitudini quando si è ancora in vacanza. Sveglia sempre un po’ più presto, prendersi l’impegno giornaliero di ripassare e finire i compiti allungando sempre di più il tempo passato sui libri. Preparare tutto il nuovo materiale già in questo periodo ridurrà lo stress del rientro.

Foderare i nuovi libri con cura e attenzione in modo che non si rovinino troppo durante l’anno scolastico, mettere le sovracopertine ai quaderni, preparare il materiale di cancelleria scegliendo con cura penne, matite, evidenziatori, colori e quant’altro. Una delle cose più piacevoli da fare, infatti, è proprio quella di acquistare il materiale che accompagnerà lo studente per tutto l’anno scolastico. Anche partire con già tutto organizzato aiuta a rendere il rientro meno traumatico, quindi meglio pensare in anticipo a vestiti, zaino e abbonamenti, servizi di pre e post scuola, mensa, corsi aggiuntivi. Per chi inizia una nuova scuola, passando da medie a superiori ad esempio, o dopo un trasferimento, si aggiunge l’ansia di dover conoscere compagni e professori nuovi. Qui vale un unico consiglio: prendersi tutto il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione.