Riapertura biblioteche a Biella, nuove modalità di accesso

La Biblioteca Civica riaprirà il 25 agosto, la Biblioteca Ragazzi riaprirà il 1° settembre con le seguenti modalità di accesso. La novità ovviamente è rappresentata dal Green-pass anche se le biblioteche cittadine offriranno i servizi a tutti i loro utenti, sia che siano provvisti di Green-pass sia che non lo siano, cambia solo la modalità.

Chi è in possesso di Green- pass avrà accesso alle biblioteche e potrà entrare come ha fatto fino a luglio scorso con prenotazione posto in sala, prenotazione volume per prestito o accesso diretto allo scaffale. In mancanza della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e di un documento di riconoscimento valido non sarà possibile la permanenza in Biblioteca.

Il personale incaricato verificherà all'ingresso in biblioteca il possesso del Green-pass, un documento di identità e consentirà l'accesso previa rilevazione della temperatura e solo indossando la mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Queste disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Tutti devono essere in possesso di dispositivi di protezione individuale. Chi non è in possesso di Green-pass potrà accedere al servizio prestito nella modalità "sulla soglia" per la Civica e "alla finestra" per la Sezione Ragazzi, sempre indossando la mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3). Gli orari di apertura restano invariati.

Biblioteca Civica (dal 25 agosto):lunedì, mercoledì e venerdì 9-16Info in dettaglio: https://www.comune.biella.it/strutturaorganizzativa/biblioteca-civicaBiblioteca Ragazzi (dal 1° settembre):lunedì e mercoledì 14.00-18.30venerdì 9.00-14.30

Info in dettagli: https://www.comune.biella.it/strutturaorganizzativa/biblioteca-ragazzi-r... Si valuterà nell'autunno una estensione dell'orario, a seconda dell'andamento della pandemia. Prosegue naturalmente per tutti gli utenti del Polo Bibliotecario Biellese la possibilità di usufruire del prestito digitale attraverso il servizio MLOL (Media Library on line), gestito dalla Biblioteca di Città Studi, anche con il contributo economico della Città di Biella. Le biblioteche della Città di Biella riapriranno offrendo un'ampia scelta di novità editoriali come sempre visibili e prenotabili attraverso lo spazio personale nel sito www.polobibliotecario.biella.it o l'app BiblioBi scaricabile da tutti gli app-store.