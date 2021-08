Filoni in diretta su Radio 1 in Campo: “Alcune famiglie di Mongrando accoglieranno profughi afghani”

Antonio Filoni e Mongrando di nuovo assoluti protagonisti in radio. Il sindaco è intervenuto questa mattina in diretta su Radio 1 in Campo, programma estivo che mette al centro le idee e i fatti principali dell'Italia che riparte.

Diverse le tematiche affrontate nel corso della trasmissione: si è partiti dalla sua nota attività che porta avanti da 25 anni fino al suo impegno in Comune. “Il ruolo che ricopro è carico di responsabilità – afferma Filoni – Il sindaco è un punto di riferimento della comunità e tutti vengono da noi, specialmente nei piccoli comuni”.

Durante la puntata, si è discusso anche dell'adesione di Mongrando all'appello lanciato ai Comuni del Piemonte per dare accoglienza ai profughi afghani e alle loro famiglie in fuga dal loro paese (leggi qui). “La cittadinanza ha accolto con favore questa iniziativa – commenta Filoni in diretta – Si aprono le porte a chi, in questo momento, sta soffrendo. Siamo in attesa delle direttive e delle indicazioni della Prefettura. Intanto alcune famiglie mi hanno già informato che ospiteranno queste persone”.