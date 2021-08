Candelo sempre più “green”, Bogiagreen al lavoro e sempre più consensi in tutto il Biellese (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone - sindaco di Candelo)

L’attività di pulizia e decoro delle aree verdi di Candelo continua a strappare il favore dei cittadini e a raccogliere consensi in tutto il Biellese. Nei giorni scorsi, i Bogiagreen hanno tirato a lucido Via Matteotti e Via Marconi.

A fare un bilancio della giornata il sindaco Paolo Gelone: “Questo venerdì lo ricorderemo con il sorriso anche perché l'onda verde diventa sempre più grande: si sono uniti a noi due baldi giovanotti insieme ai loro genitori. Grazie di cuore, siamo sempre di più! E vedere le strade piene di giovani che si rimboccano le maniche è davvero bellissimo. Insieme a tutti loro abbiamo dato il via alla fase 2 di Bogiagreen: graffiti sulle strade di Candelo, piccoli interventi di street art sui marciapiedi per lanciare forte e chiaro il messaggio che Candelo è la nostra casa e che ce ne stiamo prendendo cura tutti insieme. Tutto questo merita rispetto”.

Il primo cittadino ha poi annunciato che presto in tutto il paese “arriveranno messaggi diretti e irriverenti contro gli sporcaccioni, contro l'abbandono di rifiuti, rivolti ai padroni maleducati degli amici a quattro zampe. Oltre a dare il buon esempio, vogliamo sensibilizzare ed educare. Perché ‘il futuro è nelle mani di chi si impegna a migliorarlo’ “.