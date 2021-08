Virtus Biella, stagione al via giovedì: in definizione il calendario della pre-season (foto Alberto Tesoro per Virtus Biella)

Virtus Biella si prepara all’avvio della preparazione per la nuova stagione sportiva nel pieno rispetto del protocollo Covid-19. Al PalaSarselli di Chiavazza si potrà accedere solo provvisti di Green Pass. L’appuntamento per la Prima Squadra è fissato a giovedì 26 agosto.

Alle 18 le atlete si ritroveranno in spogliatoio per saluti, presentazioni e la consegna del materiale tecnico. Un’ora più tardi per la Prochimica avrà luogo invece la prima seduta di allenamento agli ordini di coach Stefano Colombo (aperta agli organi di informazione), mentre al termine squadra e staff incontreranno i Media per le consuete interviste di inizio stagione. Intanto, lo staff tecnico è al lavoro per ultimare il planning dei test match che accompagneranno Cristina Mariottini e compagne verso il primo impegno ufficiale di campionato (a breve verrà comunicato il calendario definitivo di tutta la pre-season).