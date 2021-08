Triathlon, felice esordio per Sabina di Gioia: torna a gareggiare Federico Sangiorgi

Esordio estremamente positivo nel mondo del Triathlon per Sabina Di Gioia, che vince al debutto la categoria M2. Gara di Cuneo che ha visto il ritorno alle competizioni per uno storico Iron biellese come Federico Sangiorgi felicissimo di essere tornato a gareggiare.