Giro del Biellese 2021, prima la coppia Alladio-Canna FOTO

Si è conclusa la prova unica del Giro del Biellese, la gara amatoriale organizzata dall’ A.S.D. Pedale Cossatese con partenza da Biella e arrivo a Pollone. Il primo classificato assoluto è stato Lorenzo Alladio, proveniente dalla Provincia di Cuneo, in seconda posizione Davide Erbetta con i colori della società cossatese Cycling Center e, a seguire, il valsesiano Alessandro Marchini.

Coronata come prima donna sul podio Cinzia Canna del Velo Club Valsesia. Ad indossare la maglia come vincitori per ogni categoria sono stati: Roberto Fila, Aldo Zanacchi, Renato Fendoni, Franco Mango, Davide Erbetta, Andrea Lucchin, Lorenzo Alladio, Ivan Bellotti, Michele Maestrini e per le donne Cinzia Canna.

“Sebbene il numero dei partecipanti fosse meno del previsto – racconta Gionni Miscioscia, presidente di A.S.D. Pedale Cossatese - l’evento è stato molto sentito soprattutto nei paesi in cui è passato il Giro. È stato bello vedere così tanta gente che si sporgeva dalle finestre e usciva dalle case per seguire i ciclisti”.