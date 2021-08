Appuntamento con le poesie di Enzo Mersi: “Alpeggi”

La poesia “Alpeggi” per l’autore è: “Legata alla stagione estiva, l'alpeggio come scuola di vita, di quiete, di libertà, la magia della natura, la bellezza di albe, tramonti, la condivisione del lavoro, il rispetto e l'affetto per gli animali, l'aiuto tra la gente e un ringraziamento a lassù per tutto questo”.

ALPEGGI

Respiri semplici negli alpeggi,

animali liberi e spensierati,

mucche gioiose al pascolo,

campanelli scintillanti di greggi.

Lassù poche leggi,

gerle, falci, rastrelli,

fatica, sudore

e pochi altri aggeggi.

Sveglia al chiaror del giorno,

scrutando l'orizzonte di pace,

spontaneità tutto intorno.

Impegno intenso al mattino,

alla sera e a mezzogiorno,

con magia, quiete, fantasia

e un forte pensiero:

un viaggio solo andata

senza ritorno!