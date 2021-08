Valdilana, auto si schianta contro muro a Valle Mosso: coppia in ospedale

Saranno da accertare le cause dell’incidente stradale autonomo, avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 22 agosto, sulla strada che da Valle Mosso porta alla frazione di Falcero, nel territorio di Valdilana. Un’auto è finita contro un muro nella corsia opposta di marcia, a pochi metri dal vecchio istituto scolastico.

L’impatto è stato violento e una coppia è stata soccorsa e trasportata all’ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi del caso.