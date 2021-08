Tornano in classe lunedì 30 gli allievi del comprensivo Biella 2

Le scuole iniziano a organizzarsi per portare avanti il <piano scuola estate 2021> iniziato a fine giugno. Tra le prime a partire con il progetto pensato dal Ministro dell'Istruzione Bianchi per organizzare iniziative per l'apprendimento e la socializzazione nella scuola dell'obbligo, e che coinvolgono bambini e ragazzi che hanno chiesto di aderire in attività come laboratori linguistici, piuttosto che di riciclo e non solo, ci sono quelli del comprensivo Biella 2. Per loro la campanella suonerà lunedì 30. Fino a venerdì 10, gli interessati saranno impegnati in laboratori tematici di recupero o di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. La campanella suonerà alle 8,30 e l'uscita sarà alle 11. I laboratori che sono stati attivati riguardano in particolare la correzione e il supporto per i compiti estivi, laboratori scientifici, tecnologici, di coding e robotica, ma anche di arte, teatro, musica, creatività. Il plesso individuato è la scuola elementare XXV Aprile di Chiavazza. I gruppi di alunni saranno costituiti in base alle iscrizioni e saranno fissi per l'intera settimana.