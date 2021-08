Occhi puntati verso il cielo: questa è la notte della Luna Blu

Oggi, domenica 22 agosto, è la notte della Luna Blu: occhi puntati al cielo per vedere la terza luna piena della stagione estiva.Nessun cambio di colore, quindi. Si tratta di una curiosità del calendario, che ci regala il terzo plenilunio di una stagione che ne ospiterà ben quattro, evento che si verifica ogni 2-5 anni.

L'estate 2021 ci ha già regalato due pleniluni (il 24 giugno e il 24 luglio) e ce ne regalerà un quarto per il 21 settembre. Il plenilunio si verificherà alle 14.02 ora italiana, ma per godere dello splendore della luna bisognerà aspettare le ore serali, meteo permettendo e meglio se in luoghi privi di illuminazione artificiale. Non solo: la luna sarà in compagnia dei due pianeti giganti, Giove e Saturno. Lo spettacolo potrà essere osservato a occhio nudo da tutta Italia.