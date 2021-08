Ronco commemora la rappresaglia nazi-fascista del 27 agosto del 44 FOTOGALLERY

Durante la rappresaglia del 1944 furono bruciate 18 case compresa quella dell'allora Sindaco Disama Penna e del Parroco Don Luigi Zanone e durante il quale fu ucciso un civile innocente.

Ronco non ha dimenticato i tragici fatti di allora e, come tutti gli anni, ieri 21 agosto, ha commemorato il 77° anniversario della rappresaglia in collaborazione con ANPI Valle Cervo.

Alla presenza del Sindaco, Carla Moglia, delle autorità, dei rappresentanti ANPI e del Prefetto di Biella Franca Tancredi, dopo il ritrovo presso la lapide di Pierino Bona, sono stati deposti fiori alle lapidi di via Libertà e una corona di alloro presso il Giardino della Pace.