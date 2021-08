I no Green Pass tornano a protestare a Torino, ma la Polizia blocca il corteo

Non si esaurisce la protesta dei no green pass a Torino, con un migliaio di manifestanti che nel pomeriggio di ieri, sabato 21 agosto, si sono ritrovati in piazza Castello per ribadire il loro no al certificato verde e all’obbligo vaccinale contro il Covid.

Il corteo ha provato a raggiungere la sede Rai di via Verdi e poi l'hub del Valentino, ma la Polizia in tenuta antisommossa ha bloccato ogni accesso. A questo punto i manifestanti si sono diretti verso la stazione di Porta Nuova, dove hanno scandito slogan e cantato l'inno di Mameli.