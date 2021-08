Flc Cgil pro vaccino ma contro le sanzioni

"Nei luoghi di lavoro, non devono esserci penalizzazioni per il personale non vaccinato, si deve piuttosto pensare di mettere a sua disposizione gratuitamente strumenti alternativi al vaccino, quali i tamponi". E' la posizione della Flc Cgil nazionale che riprende in un comunicato la Flc Cgil Biella, che sottolinea come il sindacato non abbia firmato per introdurre sanzioni a carico di chi abbia scelto non non aderire alla campagna vaccini.

"La nostra posizione è stata chiara fin da subito – scrive la Flc Cgil - : vaccinarsi è un importante atto di responsabilità individuale e sociale e, come Sindacato, abbiamo invitato ed invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nelle condizioni di poterlo fare, ad esclusione di quelli definiti "soggetti fragili", con patologie certificate incompatibili con il vaccino. a vaccinarsi. Siamo convinti che la massima copertura vaccinale sia una misura di sicurezza fondamentale, ma non sufficiente. Per garantire la scuola in presenza a settembre, lo diciamo da mesi, servono risorse, spazi, interventi sull’organico e misure straordinarie per garantire il distanziamento e la sicurezza di studenti e personale".