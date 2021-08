In Valle Elvo parrocchie unite in un Sagrato per la V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa

Ad unirsi in un Sagrato le parrocchie di Zubiena, Sala biellese, Torrazzo e Magnano per l’appuntamento di domenica 29 agosto nella parrocchia di S. Nicolao di Zubiena. All’interno della capiente Chiesa verrà installato un proiettore per trasmettere alle 12 l’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro e alle 12,15 il solenne rito dell’Incoronazione della Madonna di Oropa.