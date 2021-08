Ronco Biellese: Commemorazione della rappresaglia nazi-fascista con l’ANPI

L'evento in una delle edizioni precedenti

Si celebrerà nel pomeriggio di oggi, sabato 21 agosto, la commemorazione per il 77° anniversario della rappresaglia nazi-fascista avvenuta a Ronco Biellese il 27 agosto 1944, giorno in cui fu ucciso un civile innocente e furono bruciate 18 case nel Paese.

Il Comune di Ronco Biellese, in collaborazione con ANPI Valle Cervo ha organizzato il ritrovo alle 16 in piazza Vittorio Veneto presso la lapide di Pierino Bona, alle 16.15 avverrà la deposizione di fiori alle lapidi di via Libertà e una corona di alloro presso il Giardino della Pace. Alle 16,45 ci sarà il saluto dell’ANPI.

A partecipare alla commemorazione, oltre al Sindaco Carla Moglia anche il Prefetto di Biella Franca Tancredi.