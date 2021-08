AFGHANISTAN, non voltiamoci dall'altra parte

Riceviamo e pubblichiamo:

Mentre si susseguono notizie sempre più drammatiche dall' Afghanistan e le milizie taliban avanzano senza incontrare resistenza, si consuma una nuova immensa crisi umanitaria con centinaia di migliaia di persone in fuga e l'incubo per le donne, le ragazze e le bambine di essere le principali vittime di questo potere patriarcale confessionale e violento . Sull' Europa della Nato e quindi anche sul nostro paese pesa la corresponsabilità di questo esito per aver seguito l'avventura imperialista a “stelle e strisce” dell'occupazione militare che ci è costata ben 8,7 miliardi di euro in armi e contingente, aggiungendo i 53 soldati italiani morti in tale missione.

Una occupazione che lascia terra bruciata a tutti i livelli. Lo stesso esercito afghano è imploso rivelando non solo assenza di comando, ma la corruzione che da 20 anni avvelena il governo cosiddetto democratico e arricchisce i signori della guerra. Sull'Afghanistan si giocano molti interessi economici e politici e si impone la necessità di una riunione d’urgenza sotto l'egida dell'ONU, in cui Paesi colpevoli di tante scelte scellerate si facciano carico delle persone che inevitabilmente saranno costrette alla fuga.

Chiediamo allora che si facciano quei corridoi umanitari sicuri finora negati a chi percorre la rotta Balcanica, corridoi umanitari sicuri che garantiscano la vita e lo status di rifugiata/o e trattative condotte dall’Onu per impedire che la pace proposta dai taliban trasformi il Paese in un deserto dei diritti. La vera soluzione resta il rifiuto incondizionato della guerra, dell'oppressione e della deprivazione dei diritti è ed è quanto è mancato e manca in questo come in altri scenari, dove l’interessi economici e geopolitici.