Culto in piemontese nel tempio valdese di Piedicavallo

Anche quest’anno, nello storico tempio valdese di Piedicavallo (Biella), edificato nel 1895 dai picapère (scalpellini) della Valle Cervo, si svolgerà domenica 29 agosto alle ore 17 il tradizionale culto in piemontese.

La cerimonia religiosa evangelica, iniziata negli anni 70 del Novecento da Tavo Burat (Gustavo Buratti), indimenticabile difensore delle minoranze linguistiche e religiose, sarà svolta da Pietro Magliola, presidente del consiglio della chiesa valdese di Biella e Piedicavallo.

La liturgia sarà in italiano mentre in piemontese saranno la predicazione, i canti, il Credo e il Padre Nostro.