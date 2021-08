Assaggi di Brusnengo: Un week end tra sapori da terre lontane ed arte

Il primo appuntamento sarà per sabato 4 settembre con una cena in piazza Valle alle 20. L’associazione proporrà “Sapori trovati in terre lontane” con empanadas, bisque, nshima e ndiwo e per finire brownies gelato e frutta fresca.

Per domenica 5 il programma prevede il ritrovo con colazione alle 9 in piazza Valle e la partenza alle 9.30 per una passeggiata tra cantoni e vigne, con esposizioni ed esposizioni di artisti lungo il percorso, terminando nella stessa piazza con un pic nic in compagnia.

La Pro Loco in questa occasione invita artisti e musicisti, anche non professionisti, ad unirsi all’evento con la possibilità di partecipare con un piccola esposizione delle proprie opere o performance in totale libertà di espressione, richiedendo un impegno di sole 2-3 ore durante la mattina.

La prenotazione è obbligatoria entro il 2 settembre. La cena si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid, non sarà necessario il Green Pass.

In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata.

Per informazioni e prenotazioni contattare: Pro Loco di Brusnengo al numero 388 699 5893 oppure Denise De Rocco al numero 333 237 9690.