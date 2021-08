Nuova forza all'economia circolare con il tracciamento dati Blockchain

L’adozione di approcci sostenibili e circolari nel settore della produzione è uno dei grandi temi odierni. La transizione da un’economia lineare ad un sistema circolare sta diventando una necessità pressante e la sua realizzazione va di pari passo con la trasparenza e la tracciabilità delle filiere produttive: per mettere in pratica atteggiamenti e scelte consapevoli gli stakeholder delle varie supply-chain, così come i consumatori finali, devono poter accedere alle informazioni utili per comprendere le fasi e i processi che si susseguono nel ciclo di vita dei prodotti. Tuttavia la complessità, l’opacità e la frammentarietà delle filiere di produzione rende ancora difficile identificare e diramare correttamente questi dati. I presupposti di base evidenziano come lo sviluppo di una soluzione per la tracciabilità e la trasparenza dei dati, scalabile e con requisiti di interoperabilità, stia diventando essenziale per le grandi industrie, e ancora di più per le PMI e per tutti i soggetti di piccole dimensioni che partecipano attivamente alle filiere, i quali generalmente hanno più difficoltà ad accedere alle innovazioni tecnologiche. Il progetto finanziato UE, TRICK affronterà questo tema contestualizzandolo in prima battuta nel settore del Tessile & Abbigliamento, uno dei comparti più complessi e impattanti dal punto di vista ambientale. TRICK ha preso il via in maggio e nei prossimi 3 anni si occuperà di supportare le PMI nell’adozione, nel tracciamento e nella dimostrazione di approcci sostenibili con la creazione di un sistema di gestione dei dati di produzione innovativo e circolare e con lo sviluppo di una piattaforma per la raccolta dati protetta con tecnologia Blockchain. La piattaforma sarà integrata con un open marketplace che conterrà i servizi sviluppati dal progetto. La replicabilità del sistema TRICK verrà dimostrata attraverso l’attivazione di due pilot nel T&A e nel Food. TRICK è supportato da un consorzio di 29 partner provenienti da 8 paesi dell’Unione e 3 paesi extra EU idonei alla partecipazione a progetti finanziati, ed è coordinato da F.lli Piacenza S.p.A. uno dei top-brand italiani nella produzione di tessuti d’alta gamma. Il consorzio è composto da stakeholder delle due supply chain, che agiranno in qualità di end-user delle soluzioni adottate da TRICK, da università e centri di ricerca, IT provider e tech provider, agenzie nazionali, enti pubblici ed associazioni. La piattaforma TRICK renderà disponibili una serie di servizi per lo sviluppo e il tracciamento di buone pratiche di economia circolare, con focus su strumenti diretti alla protezione dell’ambiente, della salute e dei diritti sociali come: PCO (Certificato preferenziale di Origine, impatto ambientale di prodotto, anticontraffazione). In prima battuta i servizi saranno targetizzati sui pilot di riferimento, in seguito ulteriori servizi addizionali verranno implementati grazie ad un marketplace aperto a terzi, in cui potranno trovare spazio soluzioni certificate utili a rispondere alle necessità specifiche di altre filiere produttive.

«L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di una piattaforma di servizi standardizzati, basata su tecnologia blockchain a garanzia di sicurezza ed affidabilità e diretta al Tessile & Abbigliamento ed al Food, con un requisito fondamentale: l’accessibilità – spiega Mauro Chezzi, vice-direttore di Sistema Moda Italia, partner istituzionale di TRICK – spesso le PMi devono affrontare delle difficoltà economiche per poter accedere alle tecnologie più avanzate, come la Blockchain. TRICK punta a colmare questo gap uniformando e rendendo disponibile il suo sistema di gestione dati e diffondendo su larga scala nuovi servizi per la tracciabilità delle filiere». Sul fronte dell’innovazione e della tecnologia, accanto alla piattaforma ed al marketplace, il progetto sfrutterà diverse soluzioni Blockchain, con i rispettivi requisiti di interoperabilità, il tutto rivolto alla raccolta, allo storage e alla condivisione dei dati in sicurezza e trasparenza. Inoltre TRICK svilupperà degli add-on per il marketplace B2B così da abilitare sviluppatori e provider terzi all’implementazione e all’offerta di nuovi servizi addizionali. Infine TRICK andrà a diffondere i temi collegati alla sostenibilità sia alimentando la consapevolezza tra gli stakeholder, sia generando contenuti utili alla crescita delle misure necessarie allo sviluppo dell’economia circolare nell’industria e nella società. Il progetto partendo dallo stato dell’arte stilerà una roadmap e un piano strategico comprensivi di legal standard, semantiche e ontologie funzionali all’applicazione della tracciabilità. Domina grazie alla sua expertise in soluzioni IT per la manifattura contribuirà al progetto nel ruolo di Technical Manager e Responsabile Tecnico per lo sviluppo della piattaforma TRICK, partecipando attivamente ai task tecnici. Supporteremo l’implementazione del pilot per il T&A, il design e l’implementazione della Blockchain e la realizzazione di due servizi di PCO (Certificato preferenziale di Origine) e Intelligenza Artificiale contro la contraffazione. Inoltre Domina sarà impegnata nell’integrazione dei legacy system esistenti con le nuove soluzione IT. Infine, ci occuperemo delle strategie di scale-up, della digital identity e della presenza online del progetto.

About Domina: è una software house specializzata nel data management applicato a diversi domini: industria di processo, discrete manufacturing, energia e applicazioni per end-user e consumatori. Ci occupiamo della gestione dati dal 1998, con focus nello sviluppo di soluzioni software innovative e customizzate per PMI e manifatture. Domina ha una lunga esperienza nella progettazione europea finanziata, con partnership in consorzi del programma quadro Horizon 2020. Recentemente abbiamo creato Domina Futurae, un team di professionisti altamente specializzati che si dedica alle attività di Ricerca e Sviluppo più avanzate. Il gruppo comprende sviluppatori web e mobile, ingegneri esperti in computer science, cybersecurity e blockchain, esperti in user experience, web e graphic designers, e professionisti della comunicazione.