Vigliano: Donna in gravi difficoltà soccorsa dai Vigili del Fuoco e condotta in ospedale

Non la vedevano da qualche giorno e i vicini hanno lanciato l'allarme. Quando sono arrivati i Vigili del Fuoco e sono entrati nell'appartamento al quinto piano passando dal balcone, hanno trovato l'anziana in stato di enorme difficoltà e impossibilitata ad alzarsi pere compiere qualsiasi azione quotidiana. Convinta a lasciarsi assistere dal personale del 118, è stata poi trasportata in Ospedale per le cure necessarie.