Sanzionati due locali notturni nel biellese. Per uno dei due sospensione della licenza per 5 giorni

Nell'ambito del controllo sui locali notturni in materia di rispetto delle normative anticovid con particolare riguardo al possesso del greenpass per gli avventori al chiuso, nella notte tra il 20 e il 21 agosto, i Carabinieri di Biella e Cossato unitamente ai NAS di Torino e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, hanno rilevato in due locali notturni del biellese la mancata attuazione dei protocolli anticontagio. Ai legali rappresentanti dei locali è stata elevata contravvenzione di 400 euro e ad uno dei due anche la sospensione della licenza per 5 giorni. Stessa sanzione di 400 euro per ognuno dei sei clienti sprovvisti di greenpass all'interno dei locali.