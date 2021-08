Grave incidente poco fa, dopo le 11 di oggi 21 agosto, a Pavignano nella rotonda per Pettinengo. I conducenti, feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco, e trasportati in ospedale. La Polizia Locale, che si sta occupando dei rilievi del caso, ha temporaneamente deviato il traffico per terminare le operazioni di rito. Non sono note al momento le condizioni dei feriti.

Seguiranno aggiornamenti.