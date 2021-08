Cavaglià: Ennesimo incidente tra auto e moto

Lievi conseguenze per la 15enne coinvolta in un incidente ieri, 20 agosto, a Cavaglià. I Carabinieri chiamati, sul posto, hanno proceduto ai rilievi del sinistro per stabilire le responsabilità mentre la ragazza veniva medicata sul posto dai sanitari del 118. Al momento non è noto se sia stata trasportata all'ospedale per accertamenti.