I rifugi biellesi in Valsessera - la Ciota e Monte Barone

Partiamo alla scoperta del Monte Barone, montagna simbolo della Valsessera, dalla cui vetta si può ammirare un panorama davvero spettacolare che spazia dal Monviso al Gran Paradiso al Monte Rosa.

Da Biella ci spostiamo a Cossato e poi a Valle Mosso da dove, percorrendo un tratto della Strada della Lana - suggestivo itinerario di archeologia industriale lungo il quale incontriamo la Fabbrica della Ruota di Ponzone – raggiungiamo Pray. Qui ci accoglie il Torrente Sessera, uno dei maggiori corsi d’acqua del Biellese, elemento fortemente caratterizzante per l’identità della Valle e fondamentale per lo sviluppo industriale del territorio. Lo costeggiamo fino a raggiungere Coggiola e passando per le borgate di Zuccaro, Viera e Biolla, iniziamo a salire verso l’Alpe Noveis, fino a raggiungere la Chiesetta delle Piane di Rivò, dove lasciamo l’auto (988 mt).

La meta è il rifugio situato all’Alpe Ponasca alle pendici del Monte Barone, che con i suoi 2044 metri domina imponente la Valsessera, e dalla cui vetta si può ammirare un panorama davvero spettacolare che spazia dal Monviso al Gran Paradiso al Monte Rosa. Imboccando il segnavia G1, dopo soli 40’ di salita, a 1226 mt incontriamo il primo rifugio, la Casa Forestale La Ciota. Questa è un’ottima alternativa per chi non vuole impegnarsi troppo nell’attività fisica e preferisce trascorrere una giornata tranquilla in rifugio godendosi lo spettacolo della natura e i piatti tipici della tradizione. Qui passiamo al sentiero G8 per raggiungere il Rifugio Monte Barone del C.A.I. Valsessera (m. 1587, poco più di un’ora di cammino). Altri 15’ per raggiungere la cresta in località Bocchetta di Ponasca (m. 1699); ancora 40’ per la vetta (circa 3 ore in totale), da dove ammirare uno spettacolo superbo, con il supporto della cartellonistica del CAI che indica tutte le cime visibili!

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

FABBRICA DELLA RUOTA

La “Fabbrica della Ruota” (ex lanificio Zignone) fu edificata attorno al 1878. È uno dei più noti esempi di archeologia industriale in Italia, avendo conservato l’impianto multipiano ottocentesco di tipo manchesteriano e il sistema “teledinamico” di trasmissione dell’energia.

PARCO AVVENTURA VEGLIO

Avventure sugli alberi per adulti e ragazzi a Veglio

BUNGEE JUMPING

Si trova a Veglio uno dei bungee centres più noti al mondo, il Bungee Center Veglio, attivo dal 1995 presso il Ponte della Pistolesa, conosciuto come Colossus Bridge: 350 metri di lunghezza per 152 metri di altezza, con una vista mozzafiato sulla valle e le montagne circostanti. Solo per veri amanti del brivido!

Info dettagliate su sito ATL: https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/alla-scoperta-dei-rifugi-biellesi-valsessera-rifugio-la-ciota-rifugio-monte-barone