Un nuovo asilo nido operativo in più a Biella

A settembre tornano i bimbi all’asilo nido "Annalena Tonelli" del quartiere Vernato. Al centro di importanti ristrutturazioni, l'edificio è rimasto chiuso per un anno e i suoi ospiti trasferiti in parte alle Roggie e in parte al Masarone. In particolare, il Comune era intervenuto con lavori di manutenzione e ristrutturazione straordinari di adeguamento riferiti alla normativa in tema di prevenzione incendi per un valore di 39 mila euro. Nella delibera di ottobre 2019 che prevedeva i lavori al nido al Vernato, comparivano anche i nidi di San Paolo in via delle Roggie per 19 mila euro, l’asilo nido di Chiavazza in via Coppa per 18 mila euro, e l’asilo nido del Villaggio La Marmora per 21 mila euro che però sono già stati ultimati da mesi.