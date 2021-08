Azzolina a Patelli: "Confrontiamoci in un dibattito pubblico!"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo aver letto l’ennesima accusa nei miei confronti, invito la deputata della Lega Cristina Patelli ad un dibattito pubblico, alla presenza dei giornalisti biellesi, su quanto fatto dal governo precedente per la scuola, sui soldi stanziati, su tutte le misure previste anche e soprattutto per le scuole cittadine. Un confronto nel merito anche sul contributo che sta dando la Lega, ora al Governo, in vista della riapertura delle scuole a settembre. Per il ruolo che ricopre, referente scuola per la Lega in Piemonte, Patelli non dovrebbe sottrarsi. Qualcosa mi dice invece che deciderà di non partecipare".