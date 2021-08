Il buco nella montagna, sabato escursione alla Galleria Rosazza

Continuano gli appuntamenti di “(E)state a Oropa”.

Nel prossimo week end si parte sabato 21 agosto con “Il buco nella montagna”, la piacevole e particolare escursione su mulattiera fino alla Galleria Rosazza, con grado di difficoltà E, e dislivello di 300 m circa: dopo avere attraversato la galleria al buio, illuminati solo dalla luce che filtra dalle due entrate, si scopre il paesaggio della valle del Cervo.

L’escursione è gratuita con ritrovo alle 9 presso la pensilina del piazzale Funivie di Oropa: è previsto un numero massimo di 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 20 agosto e scrivendo a gboropa@gmail.com (prenotazioni che possono essere cancellate entro lo stesso termine).

Domenica 22 agosto, alle 15 al Giardino Botanico d’Oropa, ci sarà “Texture ed animali del bosco”, nuova puntata di Pollicini Verdi, il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, gratuito a prenotazione obbligatoria, che, questa volta, utilizzeranno il frottage (che letteralmente significa strofinamento), un metodo per memorizzare sul foglio forme e caratteristiche degli oggetti naturali. Nella sostanza i bambini andranno a caccia, armati di matita, di superfici curiose e stimolanti per poi trasformarle con fantasia e creatività in pelli, pellicce, piumaggi, ali e squame, appartenenti agli abitanti del bosco.