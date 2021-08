A Cavaglià domenica la Luna sarà blu

A Cascina Torrine di Cavaglià domenica pomeriggio, 22 agosto, si vedrà la Luna Blu, con Unione Biellese Astrofili e Slow Food Travel che organizzano un pic-nic e cena con osservazione telescopica del satellite terrestre, che, in serata, sarà Luna Piena.

“Non cadiamo in fraintesi, – dice Flavio di U.B.A. - la Luna non cambierà il suo consueto colore. E' chiamata Luna blu il terzo plenilunio di quattro che cadono di rado in una medesima stagione. L'occasione può capitare, molto raramente, in conseguenza del fatto che il mese lunare è di 29 giorni, mentre quello terrestre è di 30-31 giorni. Questo sfasamento può cagionare l'evento di 4 plenilunii al posto dei soliti tre, quando un plenilunio cade nei primissimi giorni di una stagione ed il quarto negli ultimissimi giorni della medesima stagione”.