Si abbuffa al ristorante e sparisce senza pagare. E' in corso identificazione del truffatore seriale

E' entrato in un noto ristorante di Biella, ha ordinato un lauto pranzo e, dopo mangiato, si è dileguato senza pagare. I Carabinieri, dai primi accertamenti lo hanno individuato come noto truffatore di ristoranti che usa questo stesso metodo per scroccare pasti gratis. Dalla targa dell'auto, rilevata dal ristoratore, sono in corso le procedure per risalire all'esatta identità del furbacchione.