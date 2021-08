Mongrando: Lievi ferite per un motociclista nell'incidente con un'auto

L'urto tra una moto ed un'auto, ieri 19 agosto, a Mongrando nella rotonda per Zubiena, ha provocato lievi ferite al motociclista finito a terra. Gli esiti degli esami tossicologici di rito, raccolti dai Carabinieri intervenuti sul posto, non sono ancora noti. Il ferito è stato trasportato in Ospedale per le verifiche sulla condizione di salute mentre i militari hanno proceduto ai rilievi usuali.