Saranno i medici legali a stabilire le cause del decesso del 28enne trovato senza vita nella sua casa di via Tarino a Cossato. I soccorsi giunti sul posto dopo l'allarme, hanno potuto solo constatare il decesso e lasciare ai Carabinieri il compito di effettuare tutti gli accertamenti sul luogo per stabilire la causa dell'accaduto.