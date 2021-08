Scuola, Biella: Zaini in regalo al comprensivo Biella 2

Il comprensivo Biella 2 va in aiuto delle famiglie in difficoltà donando zaini con tanto di materiale scolastico al loro interno alle famiglie più in difficoltà in vista del nuovo anno che inizierà lunedì 13 settembre. Quarantacinque in tutto quelli che potranno essere regalati. I destinatari sono bambini e ragazzi iscritti alle scuole elementari e medie dell'istituto del capoluogo. Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie alle attribuzioni, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche o sociali, a presentare domanda alla segreteria o all’indirizzo mail BIIC81400B@istruzione.it entro il 30 agosto. Quest'ultima sarà rappresentata dalla compilazione di alcuni allegati che si trovano sul sito dell'istituto o presso la sede fisica dello stesso. Per valutare la richiesta, la scuola farà riferimento all'Isee di ciascuna famiglia.