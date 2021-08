Strada del Tracciolino (SP 512) per Oropa chiusa il 29 agosto

“I Comuni di Graglia, Netro e Muzzano comunicano che la prossima domenica 29 agosto, in occasione della V incoronazione della Madonna di Oropa, verrà chiusa al traffico veicolare la strada provinciale 512 (Tracciolino) all’altezza della Bossola, in direzione Oropa, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 06.00 alle ore 16.30, con apposita ordinanza emessa dalla Provincia di Biella, su disposizione delle autorità competenti.

Potranno transitare unicamente i residenti, i proprietari di seconde case che dovranno esibire idoneo titolo e gli avventori regolarmente prenotati nei ristoranti siti al Tracciolino sino a Sordevolo. Non sarà possibile in nessun modo raggiungere Oropa transitando dal Tracciolino. Per eventuali chiarimenti e comunicazioni in merito contattare l’ufficio di polizia municipale del Comune di Graglia al numero 015.63119 int.4 e all’indirizzo vigile.graglia@ptb.provincia.biella.it, entro venerdì 27 agosto 2021”