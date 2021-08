Divieti di circolazione e parcheggio a Oropa per l'Incoronazione della Madonna di Oropa

Grandi preparativi in vista della "V Incoronazione della Madonna di Oropa" che si svolgerà domenica 29 agosto. Per la riuscita dell'evento è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 2 alle ore 18, eccetto i veicoli provvisti di autorizzazione rilasciata dall’ente organizzatore, in via Santuario d’Oropa, nell'area limitrofa al Prato delle Oche, in via Brucco negli stalli segnati a terra, lungo la via Strada Canal Secco Antico nell'area di sosta del cimitero, in Strada alla Teleferica, area alla base della Funivia, in via Santuario di Oropa, nelle aree adibite alla sosta attorno alla basilica nuova, fino alla zona senza uscita inclusa e nell'area di sosta adiacente alle funivie. Sempre dalle 2 alle 18 dello stesso giorno è istituito divieto di sosta in via Brucco, area cubettata a lato dell’ingresso laterale basilica vecchia nel punto in cui si trova l’idrante 3 e nell'area Busancano. Non sarà possibile parcheggiare nemmeno in via Brucco, area cubettata a lato dell’ingresso laterale Basilica vecchia. E' inoltre previsto il divieto di circolazione dalle 6 alle 18 e comunque sino al termine della manifestazione, in via Santuario d’Oropa, dalla località cave sino alla zona limitrofa al Santuario d’Oropa compresa.