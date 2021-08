Come aprire uno studio di psicoterapia a Biella: costi e P. IVA

Ti sei laureato in psicologia e desideri aprire uno studio tutto tuo a Biella? Come tutti ben sanno, lo psicologo è un esperto di comportamento, emozioni e salute mentale. Lavora con persone che stanno vivendo disagio o difficoltà psicologiche. Si tratta di un professionista deputato alla prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della salute, abilitazione-riabilitazione, sostegno e consulenza in ambito psicologico, per i singoli, le coppie, i gruppi e altri organismi sociali o comunità. Il compito di uno psicologo è quello di analizzare gli stati mentali normali e anormali dei processi cognitivi, emotivi, sociali e comportamentali osservando, interpretando e registrando come gli individui si relazionano tra loro e nei loro contesti.

Di che cosa necessita uno psicologo per poter esercitare la sua professione?

Vediamo adesso quali sono i primi passi da fare per aprire il tuo studio di psicologia a Biella. Per esercitare la tua professione, necessiti di uno studio dove ricevere i tuoi pazienti. A seconda del tuo budget e dei tuoi obiettivi, puoi seguire diverse strade: affittare un locale (al cui interno puoi collocare il tuo studio), usufruire di una parte del tuo appartamento per risparmiare un po', oppure condividere un appartamento con altri professionisti del settore. In quest’ultimo caso, le spese sarebbero suddivise tra due, tre o più persone: non solo il canone di affitto, ma anche i consumi elettrici, la quota condominiale, le pulizie settimanali e persino la Rete Internet. Per fortuna, comunque, uno studio di psicologia - a differenza di altri: es. studi dentistici, medici, ecc. - non necessita di particolari attrezzature o macchinari, ma soltanto di arredi in stile moderno e di qualche piccola comodità: climatizzatore, poltroncine e, magari, un piccolo frigobar ed una macchinetta del caffè, per poter accogliere i pazienti con una bevanda a piacere.

Una volta trovato lo studio, quali sono gli adempimenti fiscali?

Se hai scelto di lavorare come libero professionista, la prima cosa da fare è rivolgerti ad un consulente fiscale per l’apertura della tua partita IVA. Ma a chi potersi rivolgere?

Per esercitare la professione di Psicologo è necessaria anche l’iscrizione all’Ordine Nazionale Psicologi e il versamento di una quota annuale che si attesta intorno ai 150 euro. I professionisti sono iscritti ad un’apposita cassa previdenziale, ovvero l’ENPAP, Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi.