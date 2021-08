Beautymed: Vagy Combi la soluzione per rafforzare e tonificare i tessuti pelvici

Il Pavimento Pelvico, ovvero l'area muscolare che nella donna ha l'importante ruolo di sostenere la Vescica, l'Uretra, l'Utero, la Vagina e il Retto, spesso è vittima di disturbi dovuti ad un indebolimento. Tali disturbi si verificano più frequentemente durante una gravidanza o a seguito del parto (incontinenza, lacerazioni del Perineo), dopo la menopausa o in età avanzata (prolasso). Vagy Combi rappresenta la soluzione non invasiva e del tutto indolore per le donne che desiderano rafforzare e tonificare i loro tessuti genitali, al fine di minimizzare i disturbi che influiscono negativamente sia sull’attività sessuale che sullo stile di vita personale. La sua efficacia deriva dall’utilizzo di due metodiche, elettroporazione e radiofrequenza, che possono essere utilizzate insieme o separatamente per esaltare il rendimento terapeutico.

Il trattamento viene eseguito a livello ambulatoriale, così che la paziente possa tornare immediatamente alle proprie attività quotidiane.

RADIOFREQUENZA: è una metodica non invasiva e del tutto indolore che, per mezzo di applicatori esterni ed interni capaci di indurre un aumento della temperatura, ripristinano il potenziale energetico delle membrane cellulari e stimolano la produzione di collagene, garantendo così effetti rigenerativi sulla zona interessata fin dai primi trattamenti.

ELETTROPORAZIONE: è una tecnologia non invasiva e del tutto indolore che può essere definita come una “siringa virtuale”. Un particolare impulso elettromagnetico fa sì che un principio attivo venga assorbito senza aghi per via transdermica, garantendo una più alta concentrazione ed efficacia solo sulle zone interessate.

Per quali disturbi è indicato il trattamento?

- Atrofia muscolare

- Calo della libido

- Cicatrici post-episiotomia

- Dispareunia (dolore durante ai rapporti sessuali)

- Disturbi da Atrofia Menopausale (secchezza, bruciore vaginale)

- Incontinenza Urinaria

- Lichen Sclerosus

- Problemi Perineali Post Partum - Prolasso Genitale

La Dott.ssa Elisabetta Portinaro, nuovo membro dello staff Beautymed, ostetrica esperta in salute pelvica della donna, vi aspetta tutti i giovedì pomeriggio su appuntamento per prendersi cura della vostra salute! Chiama il numero 3287059535 per prenotare un appuntamento!