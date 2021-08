Verso l'Incoronazione di Oropa, l'opinione di Pietro Brovarone: “Si ripeterà una tradizione lunga 500 anni”

Ogni 100 Anni. Eventi che accadono una volta ogni secolo sono momenti straordinari che hanno lo scopo di sottolineare l' effimera brevità della vita dell'uomo di fronte all'immutabilità della fede in Cristo.

Il prossimo 29 agosto si ripeterà una tradizione lunga 500 anni, una tradizione di fede popolare con la quale si intende esprimere una filiale sottomissione del popolo cristiano alla Regina del Monte di Oropa. Un gesto e una tradizione in contrasto con la filosofia dell'epoca moderna, con la filosofia della democrazia come metodo di governo.

Incoronare un re o una regina è riconoscere in quel re o in quella regina l'Autorità che decide per il bene della tua vita. Incoronare un re o una regina vuol dire affidarsi alla loro guida e alla loro protezione, consapevoli del proprio essere finiti. Il popolo cristiano biellese da 500 anni continua, nonostante i cambi di regnanti e poteri terreni, ad affidarsi e ad incoronare la Madonna d'Oropa come potente protettrice di queste terre, contro ogni guerra, carestia e pestilenza.

Quest'anno quel popolo di peccatori, ma figli suoi, accorrerà "festevole" ai suoi pié, in modo un po' diverso dal solito, non salirà al Monte di Oropa, a causa di una crisi sanitaria così grave da aver bloccato il mondo intero. Quel popolo si radunerà nelle proprie parrocchie riconoscendo comunque il valore di un gesto filiale che si tramanda attraverso le generazioni.

È oggettivamente un grande sacrificio chiesto a quel popolo che nella Madonna Nera ha visto e vede da sempre l'avvocata nostra che ci accoglie e difende nei perigli della vita, ma il valore di quel sacrificio per i fedeli vale più di mille pellegrinaggi. Regina Montis Oropae, Ora pro Nobis.