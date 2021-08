Treni: "Torino-Biella in 2h e 45 minuti. Peggio di 40 anni fa" Un lettore scrive

Egregio direttore,

negli anni '80 io, come moltissimi altri studenti, ci recavamo a Torino in treno, impiegandoci non più di un ora e un quarto. Sono passati 40 anni, abbiamo visto progressi enormi nella mobilità quasi impensabili solo qualche anno fa, tranne per i collegamenti BIELLA TORINO.

Lunedì 16 agosto treno Torino PS -> Santhià con coincidenza con servizio BUS segnalo un episodio assurdo: il treno da Torino giunge a Santhia’ con 10 minuti di ritardo e il Bus di collegamento con Biella non attende i passeggeri. Dopo alcune discussioni c’è stato un evidente rimpallo di responsabilità tra l’autista del bus e il personale della stazione.

E’ mai possibile che Trenitalia non riesca a fare in modo che il personale della stazione e l’autista del bus si coordinino al fine di evitare che il viaggio Torino-Biella duri ben 2h e 45 minuti?