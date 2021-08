Brich di Zumaglia abbandonato? Rispondono i gestori

Riceviamo e pubblichiamo la lettere aperta di Giulia Borio e Mauro Rizzan, gestori dell'Area Protetta del Brich di Zumaglia:

"Visti i titoli dei giornali che evidenziano lo stato in cui versa il Brich, vogliamo dare La giusta informazione data nei dettagli affinchè sia fatta chiarezza.

Notiamo che purtroppo non viene data rilevanza ad alcuni importanti fattori, ne crediamo sia stata informata l’utenza ed in generale i Biellesi del nostro progetto (molti non sanno che c’è una nuova gestione privata in essere da 4 mesi ).

Da soli QUATTRO mesi abbiamo la conduzione del parco naturale del Brich, ereditando una drastica situazione pregressa di abbandono e degrado. Una situazione “fotografata” in questi giorni senza ascoltare la nostra campana.

Non è certo possibile in soli QUATTRO mesi trasformare il piombo in oro ma abbiamo cominciato a fare delle migliorie. Purtroppo negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto contro anche l’imperversare di una situazione metereologica , tempesta e grandine hanno reso nullo il nostro intervento di pulizia dei sentieri!

Il parco è grande ed abbiamo scelto come punto di partenza l’area cascina e stalle. In questi mesi abbiamo ristrutturato tutta la cascina adeguandola a luogo di ristoro, l’abbiamo arredata ed attrezzato le cucine, abbiamo rifatto gli impianti idraulici e portato l’acqua corrente in tutte le stalle, fatto il taglio dell’erba in alcune zone, svuotato i cestini ogni 10 giorni, adeguato l’impianto elettrico, messo in funzione la caldaia, pulito le grondaie ( tutto era in disuso da anni ) montato 8 delle 24 telecamere di videosorveglianza previste( le altre sono in corso d’opera) ecc, ecc.

STIAMO LAVORANDO anche con il supporto di benemeriti cittadini affezionati al parco che stanno offrendo il loro apporto. Stiamo RI-attivando la Cascina Alè, già in passato trattoria chiusa da anni , dove a fine mese sarà aperto un luogo di ristoro ( non chiamatelo ristorante ) la cui conduzione è affidata a Riccardo Marcialis, una cucina con prodotti del territorio 100% italiana ed innovativa riservata ai nostri soci.

Stiamo inoltre programmando l’inizio dei nostri corsi di fotografia ambientale e cucina monotematica.

Nel 2022 contiamo di riattivare anche la vecchia casa di guardia devastata dai vandali trasformandola in un piccolo B&B unitamente al Garden Sharing che partirà ad ottobre, tutto per gli amanti del Bosco mentre il castello rimane, come è sempre stato utilizzato, riservato ad eventi socio-culturali di ogni genere.

I giornali scrivono che dovremmo gestire il Brich con una visione imprenditoriale ma questa NON rientra nel nostro progetto. Sono stato imprenditore da sempre ma come è noto a qualsiasi imprenditore Biellese la conduzione del Brich non può essere vista come un’operazione commerciale tant’è vero che dopo ben 3 bandi andati deserti ed un lungo periodo in cui l’unione montana, proprietaria del parco, ha cercato un gestore

NESSUN imprenditore Biellese si è fatto avanti. Un imprenditore investe con un piano di rientro ed una previsione di guadagno. Questo è impossibile da realizzare al Brich con le regole esistenti ed una burocrazia esasperante senza contare il ristretto bacino d’utenza. A parte questo, dopo aver vissuto in centro a Milano, contornati da cemento ovunque, non volevamo aprire un’azienda ma solo fare qualcosa di buono per gli animali e gli amanti della natura ed il Brich ben conosciuto da mia moglie Biellese era il posto giusto.

Per condurre il Brich abbiamo costituito un’associazione NO PROFIT il cui progetto è la valorizzazione dell’area tramite la realizzazione di un SANTUARIO DEGLI ANIMALI,( di questo nessun giornale ne parla, nessuno scrive che ci saranno animali anche liberi che gireranno nel parco ) pronto ad accogliere quelli più sfortunati e sfruttati provenienti da abbandoni, allevamenti intensivi e maltrattamenti, un’oasi verde si ma con delle regole ben precise, quali orario di apertura e chiusura, orario estivo ed invernale, garantendo l’accesso esclusivamente pedonale e dei percorsi agibili accessibili non da tutti gli ingressi, mantenendo chiuse al pubblico alcune zone come ad esempio le stalle.

La mancanza di regole, di un orario stabilito a cui accedere e di un custode , i cancelli sempre aperti giorno e notte per anni sono la vera causa del degrado del Brich. Orde di ragazzini che vi entrano in moto facendo gare notturne nei sentieri, lasciando cestini colmi di immondizia quando non la buttano direttamente a terra, resti di spinelli e sigarette ovunque, accessi non autorizzati scavalcando le mura del castello e danneggiando gli infissi, i nostri vasi rotti e altre cose nostre lasciate davanti la cascina rubate e distrutte.

Questo è quello che abbiamo potuto riscontrare in questi giorni. Tutta l’illuminazione dei sentieri distrutta dai vandali , gli interni del castello perennemente allagati, i serramenti del castello danneggiati? Vero ma è così da anni e se ne parla solo ora che siamo arrivati noi!

A settembre dopo la fine delle vacanze riprenderemo le manutenzioni sperando in un clima mite. Siamo naturalmente aperti a tutte le proposte di collaborazione da privati aziende ed associazioni finalizzate alla valorizzazione del Brich e al benessere degli animali

Info e contatti animalidiversi@gmail.com ".