"Abito a Zumaglia e vedo che nulla cambia" un lettore scrive

Egregio direttore,

leggendo l’articolo pubblicato sul vostro giornale, riguardo il Brick di Zumaglia, ed essendo da molti anni, abitante della stessa, mi sono stupìto della visione miope delle due Amministrazioni Comunali, che solo ora si siano accorte, del degrado in cui versa il nostro territorio.

Per arrivarci, la strada provinciale che da Ronco Biellese sale al sito, è quasi inghiottita dalle piante; allertare la Provincia o chi per essa, non è compito dell’Amministrazione stessa?

Che dire di via XXV Aprile, dove l’unico lampione dell’illuminazione pubblica è ormai coperto dalla folta vegetazione, che ne impedisce la poca illuminazione esistente; ma anche in questo caso, nessuno interviene.

Comuni virtuosi del nostro Biellese, emettono ordinanze per il taglio delle piante, anche su terreni dei singoli privati, onde evitare i sempre più frequenti disastri, provocati dal cambiamento climatico.

Esiste un detto che dice: Prevenire e meglio che curare. Sicuramente, è più semplice guardare in casa altrui, che in casa propria.

Così nulla cambia.